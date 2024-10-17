Путин заявил, что работа Олимпийского комитета России нуждается в коррекции

Президент России Владимир Путин заявил, что работа Олимпийского комитета России (ОКР) нуждается в коррекции. Об этом он сообщил на презентации новых спортивных объектов.

«Несмотря на все известные проблемы, важно наращивать усилия по линии международного сотрудничества, работать со всеми заинтересованными партнерами», — заявил Путин.

15 октября Станислав Поздняков объявил об уходе с поста главы Олимпийского комитета России.

Он выразил уверенность в том, что 7 ноября исполком ОКР поддержит его предложение об уходе в отставку и назначит дату олимпийского собрания для проведения досрочных выборов нового руководства организации.

До 7 ноября Поздняков, исполком и аппарат ОКР продолжат исполнять свои обязанности в полном объеме.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что считает себя идеальным кандидатом на пост главы Олимпийского комитета России.