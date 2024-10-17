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Капитан «Крыльев Советов» о новичке команды: не могу сказать, усилил ли он нас

Капитан «Крыльев Советов» Солдатенков не уверен, усилил ли Мендес команду

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chile.detailzero.com

Защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков заявил, что пока не может сказать, усилил ли новичок Виктор Мендес команду, передает Legalbet.

«Пока не могу уверенно сказать, усилил ли Мендес «Крылья» своим приходом или нет. Виктор недавно присоединился к команде. Пока он не особо много игровой практики получает», — сказал Солдатенков.

Мендес играет в «Крыльях Советов» на правах аренды. Права на футболиста принадлежат московскому ЦСКА. В текущем сезоне Мендес провел за самарский клуб три матча в чемпионате России, не отметившись забитыми мячами.

В турнирной таблице чемпионата России «Крылья Советов» идут на десятом месте, набрав 11 очков. Лидируют в чемпионате «Краснодар» и московский «Локомотив», имея в активе по 27 баллов. На третьем месте идет петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака заработали за 11 туров 26 баллов.

В следующем матче чемпионата России «Крылья» сыграют с «Оренбургом».

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