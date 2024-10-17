Экс-игрок «Зенита»: я бы не ставил Соболева в состав

Бывший футболист петербургского «Зенита» Игорь Зазулин заявил, что не ставил бы форварда Александра Соболева в основной состав, передает Legalbet.

«Видят ли Соболева в основе «Зенита», это вопрос к Сергею Богдановичу. Я бы не ставил Соболева, а ставил того, кто из них с Кассьеррой сильнее. Если бы Соболев доказал, то ставил бы его», — сказал Зазулин.

Официально о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа. Трудовое соглашение заключено по схеме «3+1». Соболев был выведен из основы московского «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, футболист самостоятельно сообщил главному тренеру Деяну Станковичу о том, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Действующим победителем Кубка России является «Зенит». В прошлом розыгрыше они в суперфинале обыграли калининградскую «Балтику» со счетом 2:1.

Ранее «Зенит» запретил Соболеву активно играть в Dota 2.