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В Венесуэле сочли дискриминацией отношение к российским спортсменам

Министр спорта Венесуэлы Санчес назвал дискриминацией отношение к россиянам

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Depositphotos

Отношение к российским спортсменам является дискриминацией. Об этом на форуме «Россия — спортивная держава» заявил министр народной власти по делам молодежи и спорта Венесуэлы Арнальдо Санчес, передает ТАСС.

Глава ведомства призвал объединиться, чтобы усилить спортивную политику наших стран. Он тепло поприветствовал президента РФ Владимира Путина и участников форума.

«Спорт <…> — это инструмент мирной дипломатии. Поэтому мы хотим обратиться к миру — нет исключению, нет дискриминации», — отметил министр.

Санчес подчеркнул, что Венесуэла открыта к сотрудничеству с Россией в спорте. Он отметил готовность бороться, чтобы россияне смогли участвовать «во всех спортивных событиях».

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В начале сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) назвала «дебилизацией» последние события в мировом спорте.

Ранее в Госдуме рассказали, кто должен возглавить Олимпийский комитет России

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