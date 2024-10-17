Экс-футболист рассказал, у кого будет выше мотивация в матче «Спартак» — «Краснодар»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил «Газете.Ru», что «Краснодар» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) устроит ничья.

«Будет равная игра. «Спартак» играет дома. Мотивация у красно-белых будет выше, «Краснодар» устроит и ничья из-за того, что сейчас команда находится в лидирующей группе. Думаю, ничья для них будет хорошим вариантом», — сказал Гладилин.

Встреча состоится 19 октября в Москве. «Спартак» в турнирной таблице РПЛ занимает шестое место, набрав 19 очков. «Краснодар» делит первое место со столичным «Локомотивом», имея в активе 27 баллов. Замыкает тройку сильнейших петербургский «Зенит», набрав 26 очков.

В прошлом розыгрыше РПЛ «Спартак» и «Краснодар» обменялись домашними победами. 2 сентября 2023 года «Краснодар» у себя дома одолел красно-белых со счетом 3:2. Второй поединок состоялся 11 мая. Москвичи добились победы со счетом 1:0.

Еще дважды команды в прошлом сезоне играли в Кубке России, одержав по победе на выезде.

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