Экс-футболист «Спартака» назвал проблему команды в текущем сезоне

Бывший футболист Валерий Масалитин в разговоре с «Газетой.Ru» поделился ожиданиями от матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и «Краснодаром», отметив, что ждет равную игру.

«Я ожидаю равную игру, тем более «Спартак» будет играть дома. Думаю, команды покажут открытый футбол. Да, у «Спартака» есть проблемы с организацией атаки, но это касается матчей с командами ниже классом», — сказал Масалитин.

Встреча состоится 19 октября в Москве. «Спартак» в турнирной таблице РПЛ занимает шестое место, набрав 19 очков. «Краснодар» делит первое место со столичным «Локомотивом», имея в активе 27 баллов. Замыкает тройку сильнейших петербургский «Зенит», набрав 26 очков.

В прошлом розыгрыше РПЛ «Спартак» и «Краснодар» обменялись домашними победами. 2 сентября 2023 года «Краснодар» у себя дома одолел красно-белых со счетом 3:2. Второй поединок состоялся 11 мая. Москвичи добились победы со счетом 1:0.

Еще дважды команды в прошлом сезоне играли в Кубке России, одержав по победе на выезде.

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