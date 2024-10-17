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Роналду заработает больше всех футболистов в 2024 году

Роналду обошел Месси в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов мира

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Pedro Nunes/Reuters

Португальский нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире по версии американского финансово-экономического журнала Forbes.

Роналду в 2024 году заработает $285 млн. На второй позиции расположился нападающий «Интер Майами» Лионель Месси. Его доход составит $135 млн. Тройку замыкает Неймар из «Аль-Хиляля» ($110 млн). На четвертой строчке Карим Бензема из «Аль-Иттихада» ($104 млн), а замкнул топ-5 Килиан Мбаппе из «Реала» ($90 млн).

29 сентября стало известно, что Роналду готов переподписать соглашение с «Аль-Насром», истекающее в 2025 году, чтобы получить дополнительную игровую практику перед чемпионатом мира-2026 в США, Мексике и Канаде.

Роналду стал игроком «Аль Насра» из Саудовской Аравии 2 января 2023 года. По данным Marca, он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

Ранее Роналду установил исторический рекорд.

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