Экс-игрок «Спартака» пил пиво из-за тоски по дому

Бывший нападающий московского «Спартака» Маркос Антонио Апаресидо Сиприано (Маркао) признался, что во время выступления за клуб пил пиво после матчей, потому что тосковал по своему дому. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Иногда. Бывало, что мы устраивали барбекю в свободное время, чтобы заглушить тоску по дому, и выпивали немножко пива с бразильскими друзьями, которые были у нас в Москве в то время. Но не подумайте, что мне было плохо в «Спартаке», просто я был далеко от дома», — поделился он.

Бразильский футболист выступал в составе московского клуба с 2000 по 2021 год. Всего он провел только десять матчей, в которых записал на свой счет один забитый мяч. После «Спартака» он перешел в немецкий клуб «Санкт-Паули».

До этого игрок петербургского «Зенита» Максим Глушенков признался, что позволяет себе употреблять алкогольные напитки, и заявил о любви к пиву.

«Да, конечно, пивка. После игры — это вообще классика. Два [пива] — это норма. Немного пьют колу… Но смысл пить колу, если можно выпить пива?» — заявил он.

Ранее бывший игрок сборной России заявил, что пиво после матчей лучше пиццы.