В «Реале» назвали обвинения Мбаппе в изнасиловании крупнейшим обманом

В мадридском «Реале» не верят в правдивость обвинений французского нападающего Килиана Мбаппе в изнасиловании. Об этом сообщает Yahoo Sport со ссылкой на AFP.

Источник в клубе, с которым беседовали на условиях анонимности, назвал обвинения «крупнейшим обманом в истории спорта».

15 октября сообщалось, что Мбаппе подозревается в изнасиловании, которое было совершено в одном из отелей Стокгольма. Статус футболиста в уголовном деле указан «обоснованно подозреваемым», что соответствует самому низкому уровню подозрений. 16 октября издание RMC Sport сообщило, что Мбаппе может дать показания по этому делу дистанционно.

Сам футболист назвал эти обвинения «фэйком».

Футболист пропустил октябрьские матчи сборной Франции в Лиге наций из-за травмы. В день игры французов с Израилем его засняли в одном из стокгольмских клубов.

Официально о подписании контракта между Мбаппе и мадридским «Реалом» было объявлено 3 июня. Нападающий пополнил состав испанского гранда в статусе свободного агента. До этого форвард выступал за французский «ПСЖ», в составе которого играл с 2017 года.

Первые голы в составе «Реала» в рамках чемпионата Испании Мбаппе забил в матче четвертого тура против «Бетиса». Он оформил дубль, а мадридский клуб победил со счетом 2:0. 4 сентября Мбаппе попал в список претендентов на «Золотой мяч».

Ранее в окружении Мбаппе убедились, что футболист обвиняется в изнасиловании.