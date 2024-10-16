Березуцкий посмеялся над Слуцким, который ел на финале турнира по теннису

Экс-защитник ЦСКА и сборной России по футболу, тренер «Шанхай Шеньхуа» Василий Березуцкий пошутил над главным тренером китайской команды Леонидом Слуцким, выложив в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) совместную фотографию с финала турнира серии «Мастерс» в Шанхае.

Камера запечатлела Слуцкого в тот момент, когда он ел еду из коробки.

«Смотреть финал по теннису в Шанхае» можно по-разному», — написал Березуцкий.

Финальный поединок состоялся 13 октября, в нем итальянец Янник Синнер переиграл серба Новака Джоковича. Встреча, которая длилась 1 час 39 минут, завершилась в двух сетах со счетом 7:6 (7:4), 6:3. Синнер выполнил восемь подач навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух. Джокович сделал четыре эйса, также не допустил ошибок на подаче и не заработал брейк-пойнтов.

Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года, Березуцкий вошел в его штаб. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Ранее Слуцкий рассказал, для чего Миралем Пьянич перешел в ЦСКА.