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Адвокат женщины, обвинившей Мбаппе в изнасиловании, сделала заявление

Адвокат предполагаемой жертвы Мбаппе Эклунд: все строго конфиденциально

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Kacper Pempel/Reuters

Адвокат Петра Эклунд, которая представляет интересы женщины, обвинившей французского нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе в изнасиловании, отказалась раскрывать детали расследования. Ее слова приводит RMC Sport.

«Я не буду давать никаких комментариев. Я понимаю, почему вы здесь. Но я не буду комментировать никакие имена или какую-либо информацию. Дело в руках полиции. Расследование продолжается. Все строго конфиденциально. Это все, что я могу сказать», — заявила она.

15 октября сообщалось, что Мбаппе подозревается в изнасиловании, которое было совершено в одном из отелей Стокгольма. Статус футболиста в уголовном деле указан «обоснованно подозреваемым», что соответствует самому низкому уровню подозрений. 16 октября издание RMC Sport сообщило, что Мбаппе может дать показания по этому делу дистанционно.

Футболист пропустил октябрьские матчи сборной Франции в Лиге наций из-за травмы. В день игры французов с Израилем его засняли в одном из стокгольмских клубов.

Официально о подписании контракта между Мбаппе и мадридским «Реалом» было объявлено 3 июня. Нападающий пополнил состав испанского гранда в статусе свободного агента. До этого форвард выступал за французский «ПСЖ», в составе которого играл с 2017 года.

Первые голы в составе «Реала» в рамках чемпионата Испании Мбаппе забил в матче четвертого тура против «Бетиса». Он оформил дубль, а мадридский клуб победил со счетом 2:0. 4 сентября Мбаппе попал в список претендентов на «Золотой мяч».

Ранее в окружении Мбаппе убедились, что футболист обвиняется в изнасиловании.

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