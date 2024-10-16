Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Хотели фото с Бахом?»: российская лыжница раскритиковала россиян, поехавших на Игры

Лыжница Степанова раскритиковала россиян, поехавших на Олимпиаду

close
Aaron Favila/AP

Российская лыжница Вероника Степанова раскритиковала россиян, которые поехали в Париж на Олимпиаду, передает «БИЗНЕС Online».

«Я многих выступивших в Париже не понимаю. За исключением наших теннисисток, другие медали не привезли. Зачем вы туда ездили? Хотели фото с Томасом Бахом, спонсорский телефон или в туристических целях?» — сказала Степанова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

Во Францию в нейтральном статусе отправились 15 атлетов. Успеха сумели добиться только российские теннисистки — 17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер. Они завоевали серебряные медали в парном разряде, проиграв в финале турнира итальянкам Сарре Эррани и Ясмин Паолини.

Ранее Дмитрий Губерниев похвалил российских спортсменов, которые поехали на Олимпиаду.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами