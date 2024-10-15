Экс-футболист Мостовой рассказал о своем здоровье после экстренной операции

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал, что его выписывают из больницы после операции из-за камней в почках, передает «ВсеПроСпорт».

«Ура, меня выписывают. Так что до скорой встречи всем. Я жив, здоров, чего и вам желаю», — сказал Мостовой.

Мостового госпитализировали 4 октября.

«Двинулся камень в почках. Поэтому экстренно был доставлен, сделали операцию по удалению. Выходные точно проведу в больнице. Эти камни образуются и прячутся, потом опять вылезают», — сказал Мостовой.

Мостовой является двукратным чемпионом Советского Союза (1987, 1989 годы) в составе «Спартака». За красно-белых он выступал с 1987 по 1992 год, проведя 142 матча. Также он играл за португальскую «Бенфику», французские «Страсбур» и «Кан», испанские «Сельту» и «Алавес». С «Сельтой» и «Бенфикой» он выигрывал национальные Кубки Испании и Португалии соответственно.

Ранее Мостовой посмеялся над российским футбольным клубом.