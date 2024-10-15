Защитник сборной России рассказал, чем его удивляет Карпин

Защитник петербургского «Зенита» и сборной России Юрий Горшков в интервью Legalbet заявил, что главный тренер национальной команды Валерий Карпин поразил его своей прямотой.

По его словам, 55-летний специалист говорит обо всем прямо в лицо, ничего не скрывая.

«Карпин всегда в лицо говорит, что и как. Его коннект с игроками выстроен так, как будто бы он сам футболист. В тренажерном зале и на поле можем парой фраз перекинуться. Он дает советы и подсказки. Хотя на моих первых сборах все было немного по-другому», — заявил Горшков.

Сбор национальной команды стартовал 7 октября в подмосковном Новогорске. При этом у подопечных Валерия Карпина изначально не было соперника по возможному товарищескому матчу. Стало известно, что Российский футбольный союз предлагал встречу со сборной Таджикистана, однако в Федерации футбола Таджикистана отклонили это предложение из-за календаря команды. Также сообщалось, что не удалось договориться с командами Пакистана и Замбии.

В четверг, 10 октября, сборная России провела открытую тренировку в Москве. В ней приняли участие воспитанники футбольных школ Курской и Белгородской областей.

Ранее экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин рассказал, зачем «Зенит» ограничил Александра Соболева в компьютерных играх.