«Они знают его слабости»: экс-игрок ЦСКА рассказал, зачем «Зенит» ограничил Соболева в компьютерных играх

Бывший нападающий московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что петербургский «Зенит» неспроста запретил форварду Александру Соболеву проводить много времени за компьютером.

По его словам, в клубе хотят оградить футболиста от виртуальной реальности для того, чтобы тот больше отдавался игре на поле.

«Зенит» знает его слабости и хочет, чтобы Соболев полностью сосредоточился на футболе. На настоящем футболе. Чтобы он выходил и забивал, отдавал голевые передачи. Если Головина увлечение компьютерными играми не отвлекает, и он является лидером «Монако», то здесь другая ситуация. Вообще когда ты подписываешь контракт с клубом, то там может быть прописано много разных условий, которые ты хочешь — не хочешь, а должен соблюдать. Если клубу не нравится, что ты играешь, то он ставит условия, которых ты должен придерживаться», — заявил Масалитин.

В августе появилась информация, что за две недели Соболев провел в компьютерной игре Dota 2 24 часа. Он потратил на внутриигровые предметы 512 тыс. рублей. Также форвард играл в CS 2, уступил в половине матчей и потратил 77 тыс. рублей.

Официально о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа. Трудовое соглашение заключено по схеме «3+1». Соболев был выведен из основы московского «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, футболист самостоятельно сообщил главному тренеру Деяну Станковичу о том, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

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