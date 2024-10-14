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Руководство «Крыльев Советов» призвали уйти из-за задачи на сезон

Экс-футболист Канчельскис: руководству «Крыльев» надо заканчивать с футболом

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Экс-футболист сборной России, английских «МЮ» и «Эвертона», а также «Крыльев Советов» Андрей Канчельскис раскритиковал самарский клуб за озвученную губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым задачу занять восьмое место в РПЛ.

«Самим не смешно? А почему не седьмое, не девятое, а обязательно восьмое? Место в восьмерке? Это смешно! Как руководство может ставить такие задачи? Они в Лигу чемпионов попадут с восьмого места или что? Приходят нефутбольные люди и начинают делать такие вещи. Им надо тогда вообще заканчивать с футболом», — приводит слова Канчельскиса Legalbet.

Канчельскис сравнил политику руководства «Крыльев» с московским «Спартаком», который специалист регулярно критикует. По его мнению, красно-белые правильно себя позиционируют, постоянно декларируя задачу выиграть чемпионский титул. Канчельскис считает, что правильная постановка задач очень важна, а «Крыльям Советам» нужно было обозначать как цель попадание в тройку сильнейших.

Самарская команда занимает десятое место с одиннадцатью очками после одиннадцати проведенных туров в Российской премьер-лиге. Губернатор Самарской области подтвердил, что Игорь Осинькин продолжит работу главным тренером, несмотря на слухи о его отставке и приходе Сергея Игнашевича.

Ранее Александр Соболев заявил о трудностях с адаптацией в «Зените».

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