Руководство «Крыльев Советов» призвали уйти из-за задачи на сезон

Экс-футболист сборной России, английских «МЮ» и «Эвертона», а также «Крыльев Советов» Андрей Канчельскис раскритиковал самарский клуб за озвученную губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым задачу занять восьмое место в РПЛ.

«Самим не смешно? А почему не седьмое, не девятое, а обязательно восьмое? Место в восьмерке? Это смешно! Как руководство может ставить такие задачи? Они в Лигу чемпионов попадут с восьмого места или что? Приходят нефутбольные люди и начинают делать такие вещи. Им надо тогда вообще заканчивать с футболом», — приводит слова Канчельскиса Legalbet.

Канчельскис сравнил политику руководства «Крыльев» с московским «Спартаком», который специалист регулярно критикует. По его мнению, красно-белые правильно себя позиционируют, постоянно декларируя задачу выиграть чемпионский титул. Канчельскис считает, что правильная постановка задач очень важна, а «Крыльям Советам» нужно было обозначать как цель попадание в тройку сильнейших.

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