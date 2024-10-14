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Гвардиола может возглавить сборную Англии

Футбольная ассоциация Англии предложила Гвардиоле возглавить сборную

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John Sibley/Action Images via Reuters

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может возглавить сборную Англии. Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на The Times.

Источник утверждает, что Футбольная ассоциация Англии (FA) связывалась с 53-летним специалистом по поводу его возможного приглашения на пост главного тренера национальной команды.

Ожидается, что Гвардиола примет решение в ближайшие недели.

Этот сезон может стать последним для Гвардиолы у руля «Сити», который возглавляет команду с 2016 года — тренер склоняется к тому, чтобы завершить работу в манчестерском клубе и взять паузу в работе. При этом руководство «горожан» готово предложить ему долгосрочный контракт.

После ухода Гарета Саутгейта сборную Англии временно возглавил ирландец Ли Карсли. Под его руководством национальная команда страны провела четыре матча в Лиге наций — дважды обыграла Финляндию (2:0 и 3:1), одолела Ирландию (2:0) и проиграла Греции (1:2).

Ранее сообщалось, что с клуба АПЛ могут снять 70-80 очков за финансовые нарушения.

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