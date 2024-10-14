Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может возглавить сборную Англии. Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на The Times.

Источник утверждает, что Футбольная ассоциация Англии (FA) связывалась с 53-летним специалистом по поводу его возможного приглашения на пост главного тренера национальной команды.

Ожидается, что Гвардиола примет решение в ближайшие недели.

Этот сезон может стать последним для Гвардиолы у руля «Сити», который возглавляет команду с 2016 года — тренер склоняется к тому, чтобы завершить работу в манчестерском клубе и взять паузу в работе. При этом руководство «горожан» готово предложить ему долгосрочный контракт.

После ухода Гарета Саутгейта сборную Англии временно возглавил ирландец Ли Карсли. Под его руководством национальная команда страны провела четыре матча в Лиге наций — дважды обыграла Финляндию (2:0 и 3:1), одолела Ирландию (2:0) и проиграла Греции (1:2).

Ранее сообщалось, что с клуба АПЛ могут снять 70-80 очков за финансовые нарушения.