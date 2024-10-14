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Защитник «Реала» может завершить карьеру из-за травмы

Защитник «Реала» Алаба может завершить карьеру из-за травмы колена

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Reuters

Защитник мадридского «Реала» австриец Давид Алаба может завершить карьеру из-за повреждения колена. Об этом сообщает Vprognoze.ru со ссылкой на португальское издание A Bola.

Сообщается, что 32-летний австриец не может полноценно приступить к тренировкам из-за разрушения суставного хряща. Из-за осложнений после травмы крестообразных связок, полученной в декабре 2023 года, Алаба может завершить профессиональную карьеру, поскольку он едва ли сможет продолжать выступления на высоком уровне.

После тяжелой травмы австриец перенес две операции на мениск и с тех пор ни разу не выходил на поле.

Алаба присоединился к мадридскому «Реалу» летом 2021 года. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до конца сезона-2025/2026.

В прошлом году Алаба выходил на поле в 17 матчах, в которых ему удалось отдать две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Барселона» просит бывшего тренера вернуть iPhone и iPad.

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