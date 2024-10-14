Стало известно, когда может стартовать футбольная Суперлига

Футбольная Суперлига может стартовать в сентябре 2025 года. Об этом сообщает AS.

В апреле 2024 года президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявлял, что проект Суперлиги прекращен.

21 декабря 2023 года Европейский суд признал незаконным решение Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА о запрете Суперлиги, обвинив организации в злоупотреблении доминирующим положением, используя правила, которые противоречат общепринятому законодательству о конкуренции и свободе предоставления услуг.

В ночь на 19 апреля 2021 года о создании Суперлиги объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус», однако в течение нескольких дней большинство клубов заявили о выходе из турнира.

Ранее сообщалось, что футболистов сборной Нигерии удерживают в заброшенном аэропорту.