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Марокканец победил на Московском марафоне с рекордом соревнований

Марокканский бегун Беннар победил на Московском марафоне с рекордом соревнований

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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Марокканский бегун Юнесс Беннар выиграв Московский марафон, установив рекорд соревнований. Об этом сообщает официальный протокол забега.

«Это был самый холодный марафон в моей жизни. Я был готов к этому старту очень хорошо, но не был уверен в своей победе. Этот успех стал для меня огромным сюрпризом», — приводит слова Беннара ТАСС.

Лучшее время в истории (с 2013 года) составляло 2 часа 13 минут 40 секунд и принадлежало Артему Алексееву (2016 год). Победитель этого старта сбросил с результата более двух минут: Беннар преодолел дистанцию за 2 часа 11 минут 34 секунды.

Вторым стал соотечественник Беннара Эль Махджуб Дазза (2:11:38), третьим финишировал прошлогодний победитель россиянин Дмитрий Неделин (2:11:40). Он установил личный рекорд и обеспечил себе победу в Лиге марафонов БРИКС.

У женщин первенствовала Александра Морозова (2 часа 30 минут 35 секунд), второй стала эфиопка Нурит Шимель Йимам (2:30:51), третьей стала Марина Ковалева (2:30:53).

Московский марафон прошел по центральным улицам города. Всего на забеги зарегистрировалось рекордные 40 тысяч бегунов из России и стран ближнего и дальнего зарубежья.

Ранее Конор Макгрегор назвал дату следующего боя и соперника.

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