Зрители стоя аплодировали вышедшему на лед Костомарову

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров снова вышел на лед. Он принял участие в шоу Ильи Авербуха, которое состоялось 12 октября в «Титов-Арене» в городе Барнауле. Видео момента опубликовано в Telegram-канале GO_BARNAUL.

Сообщается, что зрители стоя аплодировали Костомарову. «Когда он вышел, зал стоял», — отметил один из них.

Помимо Костомарова в Барнауле выступили Олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина, двукратный серебряный призер ОИ Евгения Медведева и другие.

В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног.

17 декабря 2023 года Костомаров принял участие в шоу хореографа Ильи Авербуха «Вместе и навсегда», впервые после больницы выйдя на лед на коньках. В мае 2024 года Костомаров принял участие в ледовом шоу Авербуха «Любимые песни о главном» в Санкт-Петербурге.

Ранее Костомаров рассказал о помощи государства с покупкой протеза на вторую руку.