Лидер «Зенита» получил травму в матче с «Войводиной»

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев, вероятно, получил повреждение в контрольной игре с «Воеводиной». Футболист хромал, проходя мимо пресс-зоны в подтрибунном помещении. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Сейчас прогрею», — ответил Соболев на вопрос о состоянии ноги.

«Зенит» разгромил сербский клуб «Войводина» в товарищеском матче.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Газпром Арена», завершилась со счетом 4:1. В первом тайме было забито четыре мяча: дублем отметился нападающий «Зенита» Александр Соболев — он забил на 10-й и 39-й минутах. На 45+1-й минуте гол забил полузащитник сине-бело-голубых Густаво Мантуан. В составе «Войводины» мяч на счету защитника Джордже Црномарковича на 25-й минуте. Итоговый счет матча почти сразу после перерыва установил аргентинский форвард «Зенита» Лусиано Гонду. Он отличился на 49-й минуте.

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