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«Зенит» разгромил «Войводину» в товарищеском матче

«Зенит» разгромил «Войводину» в товарищеском матче со счетом 4:1

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Петербургский «Зенит» разгромил сербский клуб «Войводина» в товарищеском матче.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Газпром Арена», завершилась со счетом 4:1. В первом тайме было забито четыре мяча: дублем отметился нападающий «Зенита» Александр Соболев — он забил на 10-й и 39-й минутах. На 45+1-й минуте гол забил полузащитник сине-бело-голубых Густаво Мантуан. В составе «Войводины» мяч на счету защитника Джордже Црномарковича на 25-й минуте. Итоговый счет матча почти сразу после перерыва установил аргентинский форвард «Зенита» Лусиано Гонду. Он отличился на 49-й минуте.

В матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» на своем поле обыграл «Оренбург» со счетом 1:0. Единственный мяч в игре забил бразильский полузащитник Густаво Мантуан на 61-й минуте.

Петербуржцы занимают третью строчку в чемпионате России. В их активе 26 баллов после 11 туров. На один балл «Зенит» обгоняют «Краснодар» и московский «Локомотив».

В следующем матче чемпионата России «Зенит» сыграет в гостях с тольяттинским «Акроном». Встреча состоится 18 октября. Команды выйдут на поле в 18:00 по московскому времени.

Ранее Антон Миранчук оформил дебютный гол за швейцарский «Сьон».

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