Путин внес изменения в Совет по развитию спорта

Президент России Владимир Путин включил в состав Совета при президенте по развитию физкультуры и спорта главу Башкирии Радия Хабирова. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Помимо Хабирова, в состав совета были включены губернаторы Московской области Андрей Воробьев, Тульской области Дмитрий Миляев и Челябинской области Алексей Текслер.

Также в состав совета вошел глава РЖД Олег Белозеров, недавно избранный президентом объединенной Федерации гимнастики России (ФГР), ректор МГЮА Виктор Блажеев, президент «Норильского никеля» Владимир Потанин и другие. Всего было включено 11 новых членов.

Ранее Путин вывел из совета секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу, а также экс-президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВХФГ) Ирину Винер, бизнесмена Сергея Цивилева и губернаторов Ростовской области Василий Голубев и Приморского края Олега Кожемяко.

Ранее Путин наградил олимпийского чемпиона Бориса Михайлова орденом «За заслуги перед Отечеством».