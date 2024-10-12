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«Неплохо начали»: в махачкалинском «Динамо» оценили старт сезона

Игрок махачкалинского «Динамо» Пальцев доволен игрой команды в РПЛ

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Пресс-служба ФК «Динамо» Махачкала

Махачкалинское «Динамо» хорошо начало выступление в дебютном для команды розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом в комментарии порталу Legalbet заявил защитник команды Валентин Пальцев.

«В целом первую треть сезона для «Динамо» оценю на хорошо. Неплохо начали. Мы не в зоне вылета. У нас 11 очков, до восьмого-девятого места отставание небольшое, поэтому, на мой взгляд, пока мы неплохо идем», — сказал Пальцев.

Махачкалинцы после 11 туров набрали 11 очков и идут на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ. Команда одержала две победы, пять раз сыграла вничью и потерпела четыре поражения.

В предыдущем матче махачкалинцы на выезде разошлись миром с воронежским «Факелом» — 1:1, в составе гостей отличился нападающий Гамид Агаларов. Следующим соперником «Динамо» будет московский ЦСКА. Эта игра состоится в субботу, 19 октября, в Каспийске и начнется в 19:00 по столичному времени.

Турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар», набравший 27 очков. Столько же баллов у московского «Локомотива», идущего вторым по дополнительным показателям. Замыкает тройку с 26 очками действующий чемпион петербургский «Зенит».

Ранее игрок «Зенита» Глушенков заявил, что любит пить пиво после матчей.

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