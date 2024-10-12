Украинец Усик назвал победителя боя между россиянами Биволом и Бетербиевым

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, украинский боксер Александр Усик признался, что верит в победу россиянина Дмитрия Бивола над его соотечественником Артуром Бетербиевым. Его слова приводит журналист Майкл Бенсон на своей странице в социальной сети X.

«Думаю, что победит Бивол. У него отличный футворк, он прекрасно двигается. Я видел его бой с Саулем Альваресом — он доказал, что хорошо боксирует, обороняется, наносит контрудары и комбинации», — заявил Усик.

Американский боксер Майк Тайсон, в свою очередь, назвал своим фаворитом Бетербиева.

«Я думаю, Бетербиев покажет хороший бой, я большой фанат Артура. Вообще я предвзят, поэтому не спрашивайте меня, кто победит», — сказал Тайсон.

Поединок состоится 12 октября в Саудовской Аравии.Спортсмены подерутся за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Оба боксера ни разу не проигрывали в своей карьере. Бетербиев одержал 20 побед (все — нокаутом), Бивол — 23 (12 — нокаутом).

2 июня Бивол одержал убедительную победу над Маликом Зинадом в рамках вечера бокса в саудовском Эр-Рияде. 33-летний уроженец Санкт-Петербурга нокаутировал оппонента в шестом раунде, нанеся тому серию из нескольких прямых джебов, после которых судья принял решение остановить бой.

14 января Бетербиев одолел нокаутом британца Каллума Смита. Поединок Бетербиева и Смита завершился нокаутом в седьмом раунде. Бетербиев за несколько секунд дважды подряд отправил своего соперника в нокдаун, после чего угол британца выбросил полотенце. Таким образом, Бетербиев защитил титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBC и WBO.

Ранее Николай Валуев назвал историческим бой между Биволом и Бетербиевым.