Легенда «Спартака» Мостовой: мои дети не знают, что такое Россия

Легендарный футболист сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой в интервью на YouTube-канале Олеси Серегиной признался, что его дети никогда не были в России и ничего не знают о стране.

«Я не был в Испании уже лет шесть. Может быть, и больше. По-моему, я там был еще до чемпионата мира 2018 года. Но у меня там живут дети, я постоянно на связи, мы постоянно общаемся, я спрашиваю, как, чего… Отношение нормальное. Да они и не знают, что такое Россия. Они никогда в жизни не были в России», — поделился Мостовой.

Игрок был женат на француженке Стефани, в их браке родились дочь Эмма и сын Александр.

Мостовой является двукратным чемпионом Советского Союза (1987, 1989 годы) в составе «Спартака». За красно-белых он выступал с 1987 по 1992 год, проведя 142 матча. Также он играл за португальскую «Бенфику», французские «Страсбур» и «Кан», испанские «Сельту» и «Алавес». С «Сельтой» и «Бенфикой» он выигрывал национальные Кубки Испании и Португалии соответственно.

В начале июня 2023 года Российский футбольный союз (РФС) объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в академии РФС. 30 сентября сам экс-футболист объявил, что в октябре 2024 года должен пройти стажировку в «Спартаке», однако она сорвалась из-за того, что экс-игрок попал в больницу.

Ранее Мостовой рассказал о состоянии после операции.