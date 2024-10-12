Кучеров оформил хет-трик в матче НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла »Каролину Харрикейнз» в своем первом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2024/25.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Леново Центр» в американском городе Роли, завершилась со счетом 4:1. В составе «Молний» хет-трик оформил российский нападающий Никита Кучеров, причем он сделал это за восемь минут в третьем периоде, отличившись на 52-й, 58-й и 60-й минутах. Еще одну шайбу «Тампы» забросил Виктор Хедман, и Кучеров в его голе записал на свой счет результативную передачу. Единственный гол «Каролины» оформил Джордан Стаал.

Следующий матч команды также проведут друг против друга. Однако игра, которая состоится 13 октября, пройдет уже на «Амали-Арене» в Тампе. Стартовая сирена прозвучит 02:00 по московскому времени.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерз», в составе которого выступают три российских хоккеиста — вратарь Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов, нападающий Владимир Тарасенко. В финальной серии «пантеры» одолели «Эдмонтон Ойлерз», противостояние длилось максимальное количество матчей — семь.

Ранее Александр Овечкин заявил, что «Вашингтону» не хватает мастеров.