Авербух рассказал, почему Загитова не будет вести «Ледниковый период»

Хореограф и постановщик ледовых шоу Илья Авербух объяснил, почему Алина Загитова не будет вести новый сезон «Ледникового периода» тем, что у проекта нет постоянных ведущих, передает РИА Новости.

«У нас разве были постоянные ведущие, которых мы заменили? За 16 лет проект вели множество людей. Алина — прекрасная, хорошая ведущая, работает на Первом канале. У нас свои проекты, у нее свои проекты», — сказал Авербух.

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, однако о ее завершении так и не объявила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». 19 июня фигуристка защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Ранее чемпионка мира раскритиковала Загитову за работу на «Ледниковом периоде».