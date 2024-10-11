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Легенда «Манчестер Юнайтед» призвал не торопиться с лучшим тренером России

Легенда «МЮ» Канчельскис призвал не торопиться с выводами о лучшем тренере РПЛ

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис в интервью Legalbet призвал не спешить с выводами и голосованием на тему лучшего тренера Российской премьер-лиги (РПЛ).

По его словам, промежуточные голосования не имеют значения, так как лучшим тренером будет тот, чей клуб займет итоговое первое место в турнирной таблице.

«Главный критерий для определения лучшего тренера — чемпионство. Это очень важный фактор, который влияет на выбор. Чемпионом стал — лучший! А кто может быть лучшим? Разве тот, кто 8-10 место займет?» — заявил Канчельскис.

Канчельскис выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1991 по 1995 год. За это время он провел в составе манкунианцев 161 матч во всех турнирах и забил 36 мячей.

В таблице РПЛ после 11 туров лидирует «Краснодар», в активе которого 27 очков. Такой же результат у московского «Локомотива», на один балл от них отстает «Зенит».

Ранее легенда «Зенита» назвал имя главного бразильца в истории.

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