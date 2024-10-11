Легенда «Зенита» назвал имя главного бразильца в истории

Бывший защитник петербургского «Зенита» Александр Горшков в интервью Legalbet заявил, что наиболее ярким среди бразильских игроков клуба оказался Халк.

По его мнению, 38-летний форвард оказал на сине-бело-голубых большее влияние, чем Малком.

«Фигура Халка более значимая для «Зенита», чем Малкома. Халк ярче выступал и начал сразу приносить пользу сине-бело-голубым. Малком очень долго раскачивался. Если Халку закрывали левую ногу, то он мог приложиться по воротам и с правой», — заявил Горшков.

Халк выступал за петербургский «Зенит» с 2012 по 2016 год. В составе сине-бело-голубых он сыграл 148 матчей, забил 77 мячей и сделал 59 результативных передач. В футболке «Зенита» он становился чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Малком перешел в петербургский клуб 2 августа 2019 года из каталонской «Барселоны». Сумма трансфера составила €40 млн плюс €5 млн было выплачено в качестве бонуса испанскому клубу. В сезоне-2022/23 он стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 23 мяча. В том же сезоне Малком был признан лучшим футболистом года по версии Российского футбольного союза (РФС).

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