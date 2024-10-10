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Винер назвала свою должность в Федерации гимнастики обузой

Винер заявила, что должность главы ВФХГ уже давно была для нее обузой

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РИА Новости

Главный тренер сборной России Ирина Винер заявила, что давно хотела покинуть пост главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ). Ее слова приводит издание «ВсеПроСпорт».

«Должность в федерации была для меня очень большой обузой, которая мешала заниматься тем, к чему призывал меня мой дар божий — быть линейным тренером, педагогом. Это отнимало очень много времени и сил: бумажная работа, составление графиков, огромный пласт труда, шедший вразрез с моими прямыми обязанностями», — заявила Винер.

Винер возглавляла ВФХГ с 2008 года. Она продолжит работу линейным тренером.

Винер в прошлом — вице‑президент технического комитета по художественной гимнастике Международной федерации гимнастики (FIG). Она работала со многими чемпионками и медалистками — Яной Батыршиной, Алиной Кабаевой, Юлией Барсуковой, Евгенией Канаевой, Маргаритой Мамун, Яной Кудрявцевой, Диной и Ариной Авериными.

Ранее было принято решение об объединении Федерации спортивной гимнастики, Федерации прыжков на батуте, Федерации спортивной акробатики, Всероссийской федерации спортивной аэробики и Всероссийской федерации художественной гимнастики в единую Федерацию гимнастики России. Ее возглавил Олег Белозеров.

Ранее Арина Аверина высказалась о вероятности стать певицей.

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