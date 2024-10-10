«Зенит» выиграл суд у «Барселоны» по делу Малкома

Петербургский «Зенит» выиграл дело в Спортивном арбитражном суде (CAS) у каталонской «Барселоны» по поводу выплат за бразильского нападающего Малкома. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале российского клуба.

Каталонская команда указывала на пункт в контракте, согласно которому «Зенит» был обязан выплачивать испанцам компенсацию за каждый выход команды в групповой этап Лиги чемпионов при том условии, что Малком проведет определенное количество матчей в Российской премьер-лиге.

Однако после отстранения российских клубов от еврокубков Международная федерация футбола опубликовала постановление, которое освобождает «Зенит» от подобных выплат. «Барселона» с этим не согласилась, обратилась в CAS, но суд встал на сторону российского клуба.

Малком получил российское гражданство во время выступления за петербургский «Зенит». Он оформил российский паспорт вместе с еще одним бразильцем из «Зенита» — Клаудиньо — 24 февраля 2023 года.

Малком перешел в петербургский клуб 2 августа 2019 года из каталонской «Барселоны». Сумма трансфера составила €40 млн плюс €5 млн было выплачено в качестве бонуса испанскому клубу. В сезоне-2022/23 он стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 23 мяча. В том же сезоне Малком был признан лучшим футболистом года по версии Российского футбольного союза (РФС). За время, проведенное в России, он успел четырежды стать чемпионом страны, один раз выигрывал Кубок России и три раза — Суперкубок страны.

23 августа 2023 года «Зенит» официально объявил об уходе Малкома в саудовский «Аль-Хиляль».

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