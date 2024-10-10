Экс-футболист ЦСКА считает, что сборной России не было смысла проводить сбор

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что сборной России не было смысла проводить октябрьский сбор из-за отсутствия товарищеских матчей.

«Если нет соперника, то нет смысла собираться. Надо было готовиться в клубах. Валерию Карпину сейчас нужно больше времени уделять «Ростову». Когда стало понятно, что игра срывается, надо было распустить сборную. Например, у «Ростова» сложная логистика. Сейчас пишут, что будут открытую тренировку проводить, но зачем это надо? Была бы игра, можно было бы и провести тренировку. Ну не получилось нам сыграть в октябре, ну и что?! Это жизнь. Мы находимся под санкциями», — сказал Масалитин.

Сбор национальной команды стартовал в понедельник, 7 октября, в подмосковном Новогорске.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее сборная России отказалась от матча с пакистанцами.