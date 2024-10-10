«Будет избиение»: экс-вратарь сборной России не видит смысла игры с командой Медиалиги

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин заявил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru», что национальной команде не надо проводить товарищеский матч со сборной Медиалиги.

«Я не вижу смысла присоединяться к огромному количеству вымышленных предположений на тему того, с кем сыграть сборной России. Играть с Медиалигой я тоже смысла не вижу. Каждый по-своему хорош. Если перемешивать профессиональный футбол с медиафутболом, то будет избиение, скажем так», — сказал Нигматуллин.

Сбор национальной команды стартовал в понедельник, 7 октября, в подмосковном Новогорске. При этом у подопечных Валерия Карпина не оказалось соперника на сбор.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее Юрий Семин предложил сборной России сыграть со сборной Первой лиги.