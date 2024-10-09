Бывший тренер ЦСКА возглавил «Пари НН»

Бывший тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко возглавил клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари НН». Об этом нижегородцы сообщили в своем Telegram-канале.

«Мы приветствуем Виктора Михайловича в Нижнем Новгороде и желаем добиться успехов вместе с «Пари НН», — говорится в сообщении.

Последним местом работы Гончаренко был екатеринбургский «Урал». Он был уволен из команды 30 мая 2024 года после поражения от тольяттинского «Акрона» в первом матче за право играть в РПЛ со счетом 0:2. По итогам двухматчевого противостояния «Акрон» заработал путевку в РПЛ.

Гончаренко также тренировал московский ЦСКА, Уфу, «Краснодар» и белорусский БАТЭ.

«Пари НН» занимает в таблице чемпионата России 12-е место, набрав 11 очков. Лидируют в чемпионате московский «Локомотив» и «Краснодар», имея в активе по 27 баллов. Замыкает тройку петербургский «Зенит», набрав 26 очков.

Ранее экс-футболист сборной России стал тренером «Урала».