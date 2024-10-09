Женщина-тренер дебютировала в НХЛ

32-летняя Джессика Кэмпбелл стала первой женщиной-тренером в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Информация об этом появилась на официальном сайте лиги.

Кэмпбелл вошла в тренерский штаб клуба «Сиэтл Кракен», который в первом матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась со счетом 3:2. Все пять шайб были заброшены во втором периоде.

«Люди увидели, что на скамейке запасных может быть женщина-тренер, это действительно особенно для меня. Осознание того, что я являюсь частью чего-то гораздо большего, чем я сама, подпитывает меня и заставляет идти вперед», — заявила она.

Специалистка вошла в тренерский штаб Дэна Байлсмы в июле 2024 года. До этого она была помощником тренера в клубе Американской хоккейной лиги «Коачелла Вэлли Файрбердс».

«Сиэтл» в следующем матче 13 октября сразится с «Миннесотой Уайлд», матч начнется в 03:00 мск.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерз», в составе которого выступают три российских хоккеиста — вратарь Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов, нападающий Владимир Тарасенко. В финальной серии «пантеры» одолели «Эдмонтон Ойлерз», противостояние длилось максимальное количество матчей — семь.

Ранее российский голкипер пропустил четыре шайбы в матче НХЛ.