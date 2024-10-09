«Кипиш на ровном месте»: олимпийский чемпион — о двух поражениях ЦСКА в КХЛ

В двух подряд поражениях московского ЦСКА в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с общим счетом 0:11 нет ничего страшного, и критики должны спокойно дать работать главному тренеру команды Ильи Воробьеву. Об этом в комментарии порталу Legalbet заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

«У нас поднимают шухер по каждому вопросу. Комар сел — уже шухер! Подняли кипиш на ровном месте. У нас шухерная пресса. Стоит одному дебилу что-то сказать, и все начинают: «Тренер такой-то!». Хватит бред этот нести, какая-то палата номер шесть.

Надо отстать от Воробьева, и пусть спокойно работает. Клуб сам решит, там все знают, что происходит: как тренер себя ведет, как игроки относятся», — сказал Кожевников.

ЦСКА в «регулярке» проиграл «Металлургу» 0:7, а затем со счетом 0:4 уступил «Трактору». Эту серию армейцы прервали вечером во вторник, 8 октября, дома взяв верх над «Салаватом Юлаевым» 2:0. После этой победы красно-синие набрали 17 очков и поднялись на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции.

Ранее экс-хоккеист Артюхин заявил, что нападающий «Трактора» Шабанов может заиграть в НХЛ.