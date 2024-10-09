Игнашевич заявил о трудных отношениях с Акинфеевым

Бывший защитник московского ЦСКА, тренер Сергей Игнашевич в интервью YouTube-каналу Smol Talk признался, что они с голкипером и капитаном армейского клуба Игорем Акинфеевым никогда не были хорошими друзьями.

«У нас разница в поколении – десять лет. Мы были без общих интересов. Например, я не слушал ту музыку, которую слушает Игорь. Да и в другом были совершенно разными. Плюс были какие-то истории на футбольном поле, которые не способствовали нашему сближению. Но прям конфликта между нами тоже не было», — заявил Игнашевич.

Акинфеев является шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка страны, победителем Кубка УЕФА и бронзовым призером чемпионата Европы — 2008 в составе российской национальной команды. Его действующий контракт с армейцами рассчитан до лета 2026 года.

Игнашевич в 2004 году подписал контракт с ЦСКА, в составе которого играл до завершения карьеры летом 2018 года. С 2005 по 2008 год он был капитаном армейцев. С 2018 года он начал тренерскую карьеру, последним его местом работы стала калининградская «Балтика».

Ранее была объяснена феноменальность Акинфеева.