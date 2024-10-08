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Премьер Армении прокатился по Москве на велосипеде в день встречи Путина с Алиевым

Премьер Армении Пашинян прокатился на велосипеде вдоль Москвы-реки

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе визита в Москву устроил велопрогулку по центру российской столицы. Соответствующим видеороликом глава армянского кабмина поделился в своем Telegram-канале.

«Вдоль Москвы-реки есть очень красивая велосипедная дорожка, и мы сегодня катались по ней на велосипеде», — сказал Пашинян.

Пашинян приехал в Москву по случаю заседания Совета глав государств СНГ. Встреча пройдет 8 октября.

Накануне помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что российский лидер Владимир Путин планирует перед саммитом СНГ провести встречи с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и Пашиняном. По его словам, политики обсудят вопросы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

8 октября Алиев начал переговоры с Путиным. По словам российского президента, до официальной части лидеры пообещались «с глазу на глаз».

Ранее Пашинян рассказал о встрече с Эрдоганом.

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