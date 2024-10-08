Конор Макгрегор поддержал россиянина перед боем в UFC

Ирландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор поддержал в своих соцсетях россиянина Петра Яна перед боем в UFC с бразильцем Дейвесеном Фигередо.

«Отличная работа! Просто. Гениально», — написал Макгрегор.

Ян и Фигередо встретятся 23 ноября в китайском Макао.

10 марта 2024 года на турнире UFC 299 Ян победил китайского бойца Сонг Ядонга единогласным решением судей. После поединка с представителем Китая Ян и его команда говорили о повреждении колена. Кроме того, в ходе подготовки к бою спортсмен тоже получил травму. После боя с Сонгом Ян опубликовал сообщение из больницы. Он рассказал, что у него диагностирован разрыв крестообразной связки колена и разрыв мениска.

До этого боя Ян уступил в трех последних поединках. В марте 2023 года грузин Мераб Двалишвили победил россиянина единогласным решением судей. 22 октября 2022 года американец Шон О'Мэлли одержал победу над Петром Яном раздельным решением судей в бою в легчайшем весе в рамках турнира UFC 280 в Абу-Даби. В апреле 2022 года россиянин проиграл Алджамейну Стерлингу на турнире UFC 273. В этом поединке он потерял титул промоушена в легчайшем весе.

Ранее грузинский боец UFC назвал Россию врагом.