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Хоккеистам вручили перстни с 554 бриллиантами за победу в Кубке Стэнли

Хоккеистам «Флориды» вручили перстни с 554 бриллиантами за победу в Кубке Стэнли

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Jim Rassol/Reuters

Хоккеистам клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида» вручили перстни с 554 бриллиантами за победу в Кубке Стэнли, передает Vprognoze.ru.

Перстни изготовлены с использованием 544 бриллиантов, 17 рубинов, девяти голубых и 37 желтых сапфиров.

В составе «Флориды» обладателями Кубка Стэнли стали россияне Сергей Бобровский, Владимир Тарасенко и Дмитрий Куликов.

«Флорида Пантерз» обыграла в финальной серии «Эдмонтон». Судьба противостояния решалась в седьмом матче, в котором «Флорида» победила со счетом 2:1. Решающую шайбу на свой счет записал Сэм Райнхарт.

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