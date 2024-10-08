Загитова показала видео с самой опасной съемки в жизни

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в своем Telegram-канале видео со съемок, на которых она оказалась на льду вместе с автомобилями.

«Самая сложная и опасная съемка на моем опыте», — написала Загитова.

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, однако о ее завершении так и не объявила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». 19 июня фигуристка защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Ранее в Татарстане опровергли информацию о сносе стадиона ради школы Загитовой.

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