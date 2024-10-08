Овечкина назвали стариком

Нападающий петербургского СКА Евгений Кузнецов пожелал форварду «Вашингтона» Александру Овечкину побыстрее побить рекорд Уэйна Гретцки, передает сайт баскетбольного клуба «Зенит».

«У него семья, дети. Мучают старика, уже пропустили побыстрее бы, чтоб он забил спокойненько, да и все. Все вместе похлопали бы и порадовались», — сказал Кузнецов.

В прошедшем сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

В первом раунде плей-офф НХЛ сезона-2023/24 «Вашингтон Кэпиталз» попал на «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого выступают российские хоккеисты — голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. «Кэпиталз» не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0-4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.

Ранее актер Светлаков заявил, что Овечкину можно поставить памятник из хлеба.