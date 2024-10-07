«Подойдет «Барселона»: тренер предложил новый клуб для Головина

Бывший главный тренер екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов заявил, что футболисту «Монако» Александру Головину может подойти мадридский «Реал» или каталонская «Барселона», передает Vprognoze.ru.

«В испанских клубах я мог бы представить Головина. Если из «Монако» уходить, то уже в «Барселону» или «Реал». Ему нужна команда с комбинационным футболом», — сказал Тарханов.

4 октября Головин продлил контракт с «Монако». По новому соглашению он будет представлять команду до конца сезона-2028/29. Прежний контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года.

«Монако» идет в лидерах чемпионата Франции, набрав 19 очков в семи турах. Следующий вторым «ПСЖ» отстает на два балла.

В Лиге чемпионов «Монако» в первом туре обыграл каталонскую «Барселону». Головин сыграл в том матче 45 минут, выйдя на замену сразу после перерыва. Встреча завершилась со счетом 2:1. Во втором туре «Монако» вырвал ничью у загребского «Динамо» — 2:2.

Ранее стала известна новая зарплата Головина в «Монако».