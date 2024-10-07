Авербух рассказал, почему Загитова не будет вести «Ледниоковый период»

Хореограф Илья Авербух объяснил ротацией замену Алины Загитовой на Евгению Медведеву в качестве ведущей «Ледникового периода», передает Sport24.

«У нас постоянная ротация ведущих. Женя неоднократно вела проект, и Алиночка неоднократно вела, и Аня Щербакова тоже», — сказал Авербух.

Медведева — двукратная серебряная призерка Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Она стала второй в личном первенстве и в командном турнире. Победительницей в женском одиночном катании стала другая россиянка — Алина Загитова. Она опередила Медведеву на один балл.

Кроме олимпийских медалей в активе спортсменки по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры. Сама фигуристка дважды становилась участницей «Ледникового периода».

Ранее Татьяна Тарасова появилась на съемках шоу «Ледниковый период» в инвалидном кресле.