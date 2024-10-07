Арбитр Федотов раскритиковал судью матча «Зенит» — «Оренбург»

Бывший арбитр Российской премьер-лиги (РПЛ) Игорь Федотов раскритиковал судью матча чемпионата России между петербургским «Зенитом» и «Оренбургом» Романа Сафьяна, передает «Чемпионат».

«От Сафьяна не исходит энергии, эмоций. Но для работы в РПЛ нужно выдать их. У Сафьяна не получается. У меня только один вопрос: для чего этих судей держат в РПЛ?» — сказал Федотов.

Единственный мяч в игре забил бразильский полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан на 61-й минуте. Подопечные Сергея Семака идут на третьем месте в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав 26 очков после 11 туров.

В следующем матче чемпионата России «Зенит» сыграет в гостях с тольяттинским «Акроном». Встреча состоится 18 октября. Команды выйдут на поле в 18:00 по московскому времени.

«Оренбург» сыграет дома с подмосковными «Химками». Матч пройдет 23 октября. Стартовый свисток арбитра запланирован на 16:30 по московскому времени.

Ранее московский «Локомотив» вышел на первое место в РПЛ.