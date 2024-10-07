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Экс-футболист назвал «Динамо» дворовой командой

Экс-футболист «Динамо» Гранат: было ощущение, что с ЦСКА играла дворовая команда

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Бывший центральный защитник московского «Динамо» Владимир Гранат раскритиковал бело-голубых за поражение от столичного ЦСКА в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Чемпионат».

«Было ощущение, что с ЦСКА играла какая-то дворовая команда. Был очень плохой первый тайм в исполнении «Динамо». Надеюсь, это самый плохой тайм команды в чемпионате», — сказал Гранат.

Встреча состоялась на «ВТБ Арене — Центральном стадионе Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершилась со счетом 2:1. Счет в матче открыл игрок ЦСКА Аббосбек Файзуллаев, который отличился на 17-й минуте. «Динамо» сравняло на 55-й минуте игры, забил Хорхе Карраскаль, который ранее играл в армейском клубе. Финальный счет в матче установил Тамерлан Мусаев на 89-й минуте игры.

После 11 туров национального первенства ЦСКА занимает четвертую строчку в турнирной таблице, имея в активе 20 баллов. «Динамо» опустилось на пятую позицию, в активе команды такое же количество очков.

Ранее в «Динамо» назвали катастрофичной игру с ЦСКА.

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