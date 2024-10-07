В махачкалинском «Динамо» обвинили фанатов «Факела» в националистических выкриках

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал неприличный жест футболиста Абакара Гаджиева в адрес фанатов «Факела» во время матча Российской премьер-лиги (РПЛ), заявив, что фанаты воронежцев позволили себе националистические выкрики, передает «РБ Спорт».

«Реакция Абакара связана с какими-то националистическими выкриками. Как бы футболист ни играл, он уходит с поля, а ему такие штуки выкрикивают. Какая должная быть реакция?» — сказал Гаджиев.

Встреча завершилась со счетом 1:1. Счет в матче открыл игрок «Динамо» Гамид Агаларов на 19-й минуте, «Факел» смог сравнять только во втором тайме: на 51-й минуте отличился Ильнур Альшин. Главным арбитром встречи был Василий Казарцев.

«Факел» после этого результата расположился на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ, воронежская команда находится в зоне стыковых матчей. На ее счету всего семь набранных очков за 11 туров национального первенства. «Динамо» располагается на 11-й строчке и имеет 11 набранных баллов.

Ранее сообщалось, что «Факел» пожалуется на оскорбительное поведение игрока «Динамо».