Футболист «Спартака» ответил на критику экс-игрока «Зенита» Радимова

Нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон ответил на критику экс-футболиста петербургского «Зенита» Владислава Радимова, который назвал его «инородным телом», а также намекнул, что Шамар закончил с футболом, передает «РБ Спорт».

«Я не обижаюсь на слова людей, так как сам по себе веселый человек. Меня не задевают высказывания такого рода. Во-вторых, я играю в лучшем клубе России — «Спартаке», — сказал Николсон.

Николсон вернулся обратно в «Спартак» после аренды в «Клермоне» и поначалу не входил в планы нового главного тренера красно-белых Деяна Станковича, но смог доказать работой на тренировках свое право на выход на поле и стал получать игровое время. В шести матчах за «Спартак» в нынешнем сезоне он отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами, включая дубль в игре 11-го тура Российской Премьер-лиги против «Ростова» (3:0).

Ранее Николсон рассказал о психологических проблемах.